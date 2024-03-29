Neredeyse beyaz eşya fiyatına araba! Fiat Topolino Türkiye'de satışa çıktı

29 Mart 2024 10:25 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:28

Standart ve 'Plus Paket' olmak üzere iki farklı versiyona sahip olan Fiat Topolino, yüzde 100 elektrikli 6 kW (8,2 HP) gücündeki motora ev sahipliği yapıyor. Maksimum hızı 45 km/s olan mikro otomobilin menzil kapasitesi ise en fazla 75 kilometre olarak açıklandı.

5,4 kWh kapasitesinde bir bataryayı barındıran Fiat Topolino, resmi verilere göre 220V değerindeki standart priziyle dört saatten kısa bir sürede tam şarj olabiliyor.

Otomobilin 1400 mm genişliği, 2.535 mm uzunluğu ve 1.530 mm yüksekliği bulunuyor. En yakın rakibi olarak gösterilen Citroen Ami de üç aşağı beş yukarı aynı ölçülerde olan 2410 mm uzunluk, 1360 mm genişlik ve 1525 mm yükseklik değerlerine sahip.

FİAT TOPOLİNO HANGİ EHLİYETLERLE KULLANILIR?

Fiat'ın internet sitesinde, 16 yaşını doldurmuş olan herkesin B1 veya B sınıfı ehliyet ile Fiat Topolino aracı kullanabileceği bilgisi paylaşıldı. Citroen Ami de aynı şekilde 16 yaşını dolduran ve B1 sınıf ehliyete sahip olan herkes tarafından kullanılabiliyor.

FİAT TOPOLİNO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Fiat Türkiye, Topolino'nun başlangıç versiyonu için 449 bin 500 TL satış fiyatı belirledi. Bir üst seviyedeki model olan "Fiat Topolino Plus Paket" fiyatı ise 30 bin lira farkla 479 bin 500 TL olarak açıklandı.

Fiat Topolino: 449.500 TL

Fiat Topolino Plus Paket: 479.900 TL

FİAT TOPOLİNO ÖZELLİKLERİ

Mikro otomobil, standart donanım paketinde cam tavan, gümüş detaylar, vintage aynalar, jant kapakları, siyah paspaslar, eşya taşıma filesi, telefon tutucu ve çanta taşıyıcı sunarken, Plus'ta ekstra arka taşıma ünitesi, ön konsolda kumaş kaplamalı "Dolce Vita" saklama kutusu ve gümüş detaylı aynalar bulunuyor.