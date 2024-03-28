Piyasayı kasıp kavuracak! Çinli otomobil 'yok satacak' fiyatıyla Türkiye'ye geliyor

28 Mart 2024 14:17 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:17

Merkezi Çin'in Çongçing şehrinde bulunan bir Çinli devlet otomobil şirketi olan Changan Automobile'nin ürettiği en ucuz otomobil Lumin Corn'un Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Tıpkı Citroen Ami gibi mini otomobil formatında karşımıza çıkan Changan Lumin Corn, 3 kapılı bir yapısıyla dikkat çekiyor. Aracın 41 beygir gücündeki elektrik motoru 13-18 kWh lityum polimer piller ile destekleniyor, maksimum hızı saatte 101 km'ye kadar çıkabiliyor.

Firmanın resmi verilerinde, otomobilin 220-300 km menzil kapasitesi sunduğu belirtiliyor. Elbette bu miktar özellikle uzun yolculuklar için hiç yeterli değil ancak Lumin Corn zaten bir "şehir içi otomobil" olarak değerlendirildiğinden kullanıcıların da fazla bir beklentisi yok.

LUMİN CORN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Changan, Lumin Corn Türkiye fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Aracın en boş paketi 7000 dolarlık bir fiyat etiketine sahip, bu da haberin yazıldığı tarihteki kura göre yaklaşık 226 bin TL'ye denk geliyor.

Bu fiyata ek olarak gümrük vergisi, ÖTV ve KDV eklendiğinde fiyatın 450 bin TL civarında olması bekleniyor. Tabii şunu da belirtmekte fayda var; araç satışa sunulduğu tarihteki dolar/TL kuruna göre nihai fiyat tahmin edilenden daha ucuz veya pahalı olabilir.

Changan'ın bu yılın ikinci yarısında gerçekleştirmesi beklenen tanıtım lansmanında Lumin Corn da dahil olmak üzere ülkemizde satacağı diğer ürünleri de piyasaya sürmesi bekleniyor.