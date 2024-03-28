Elektrikli araçlar damga vurdu: Dünyada Yılın Otomobili ödülleri sahiplerini buldu

28 Mart 2024 11:42 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:42

Togg da listede: Türkiye'de "Yılın Otomobili" için 28 aday belirlendi

Togg da listede: Türkiye'de "Yılın Otomobili" için 28 aday belirlendi

2024 Dünya Otomobil Ödülleri New York Otomobil Fuarı'nda sahiplerini buldu ve elektrikli araçlar kazananlar listesinin zirvesinde yer aldı. Elektrikli SUV Kia EV9 çifte zafer elde ederken Hyundai, BMW, Toyota ve Volvo da diğer farklı segmentlerde ödüle layık görüldüler.

Dünya genelinde 29 ülkeden 100'den fazla otomotiv gazetecisi, farklı segmentler için aralarından en iyisini seçmek amacıyla 38 farklı otomobili test etti. Kia EV9 birçok segmentte hakimiyet kurarken, genel olarak elektrikli otomobiller fuara hakim oldu.

İşte 2024 Dünya Otomobil Ödülleri'nde farklı segmentlerde ödül kazanan otomobillerin listesi.

KİA EV9 ÇİFT ÖDÜL ALDI

Elektrikli SUV modeli Kia EV9, BYD Seal/Atto 4 ve Volvo EX30'u geride bırakarak hem "Dünyada Yılın Otomobili" hem de "Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili" dallarında ödüle layık görüldü.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin IONIQ 5 N modeli, BMW M2 ve BMW XM gibi rakiplerini yenilgiye uğratarak "Dünyada Yılın Performans Otomobili" ünvanını elde etti.

YILIN LÜKS OTOMOBİLİ ÖDÜLÜ BMW'YE GİTTİ

BMW Series 5 ve i5, "Dünyada Yılın Lüks Otomobil" ödülünü kazanırken, Volvo X30 elektrikli crossover da "Dünyada Yılın Şehir Otomobili" ödülüne layık görüldü. Son olarak Toyota'nın tasarımıyla meraklısının dikkatini çeken Prius sedan modeliyse "Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı" seçildli.