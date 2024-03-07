İkinci el otomobil piyasası canlandı! Uzmanlar 'Fiyatlara zam gelebilir" diyerek tarih verdi

07 Mart 2024 06:57 - Güncelleme : 07 Mart 2024 07:07

Döviz kurlarındaki artışın ardından sıfır araç fiyat liste fiyatları değişüi. Sıfır araçlara 1 Mart itibarıyla yüzde 3-5 ve 7 oranında artış yapılırken 2 milyon liralık sıfır bir otomobil 80 ile 120 bin lira aralığında zam aldı. Türkiye'de 800 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı.

Hal böyle olunca tüketici yeniden ikinci el otomobile yöneldi. Galericiler hareketlenirken oto pazarlarındaki insan sayısı arttı. İkinci el piyasasında yaklaşık altı aydır devam eden durgunluk sona erdi.

ZAMLI FİYATLAR İÇİN TARİH VERDİLER

Galerici Yaşar Örnek gazetemize yaptığı açıklamada, ikinci el pazarında son altı aydır yaprak kıpırdamadığını belirtti. “Sıfır satışlar rekor kırıyordu” diyen Örnek “Ancak 2 milyon liralık bir otomobile 80 ile 120 bin lira arasında zam geldi. Vatandaş da ikinci ele bakmaya başladı. Bayram öncesi satışları destekleyen de bir durum bu. Telefonlarımız daha sık çalıyor artık. Net olarak satışları arttı demek doğru olmaz; ama canlandırmaya başladı diyebiliriz. Talebin önümüzdeki aylarda artacağını tahmin ediyoruz. İkinciye olan ilgi, fiyatlar da artıracaktır. Mayıs-haziran aylarında ikinci elde de zamlar olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

En çok C sınıfı dizel otomatik araçların ilgi gördüğünü dile getiren Örnek “Akaryakıt zamlanınca benzinli araçlara talep de azaldı. Dizelse az yakıyor. Genelde 4 kapılı Sedan aile otomobillerine bakılıyor. Piyasa böyle hareket eder. Önce en çok satan gruba ilgi olur, devamında SUV ve B sınıfı araçlar, sonrasında ticari araçların satışları artar” diye konuştu.

SIFIR ARAÇ ALMAK ZORLAŞTI

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 57,4 artarak, 1 milyon 232 bin 635 adetle rekora ulaştı. Aynı ivme 2024’e de yansıdı. 2024 Ocak ayında satışlar, 2023 Ocak ayına göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701 adete ulaştı. Şubatta ise 106 bin satışla tarihî rekor kırıldı. Sektör temsilcileri mart itibarıyla sıfır araç satışlarında gevşeme olmasını bekliyor. Yılın toplam satış sayısı tahmini ise 700-800 bin civarında.