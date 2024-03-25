Başkan Demir'den belediyecilik mesajı: Sevmeden yapılmaz 

25 Mart 2024 23:53 - Güncelleme : 26 Mart 2024 00:27

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, yerel seçim gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, Özvatan ilçesinde gerçekleştirilen hizmetlerin vatandaşların beklentilerini aştığını ve büyük memnuniyet ortaya çıkardığını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı olarak tekrar seçimlere giren Demir, yıllarca hayal edilen projelerin hayata geçirilmesinin, vatandaşların takdirini kazandığını ifade etti.

Özvatanlı vatandaşların eşit mesafedeki hizmet anlayışından çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Biz Özvatan’da yıllardır hayal edemediğimiz ve söylediğimizde hayal denilebilecek bir kısım hizmetlerin bugün yerine getirildiğini görüyoruz. Vatandaşımızın bu konuda memnuniyetini ifadelerinden, oylarından görüyoruz. Vatandaşımızın memnuniyeti bizi memnun ediyor. Belediyeciliği eğer severseniz yapın. Eğer sevemezseniz bu işi yapamazsınız, başaramazsınız diye benim şahsi bir görüşüm var.

"ÜZERİMİZDE ÇALIŞMA AZMİNİ HİSSEDİYORUZ"

Yaptığım işten zevk alıyorum. Severek yapıyorum. Eğer insanlara hizmet ettiğini görüyor, yaşıyor ve bunun karşılığını görebiliyorsanız en büyük kazanç ve mutluluk budur düşüncesiyle kendimize daha fazla bir yük, daha büyük bir sorumluluk veriyoruz. Bundan da daha çok zevk alıyoruz ve üzerimizde daha da çok çalışma azmi hissediyoruz.”