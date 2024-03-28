28 Mart 2024 20:12 - Güncelleme : 28 Mart 2024 20:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili bir mesaj yayımladı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü yapılacak seçimler için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan yaptığı paylaşımda; "Milli iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir. 31 Mart seçimlerinin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
İki ay önce başladığımız mahallî idareler seçim maratonumuzda doğudan batıya, kuzeyden güneye 52 şehrimizi ziyaret ettik. 31 Mart seçimlerinin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: tgrthaber.com.tr