İstanbul'da son durum ne? Anket sonuçları peş peşe geldi: İki anket iki farklı sonuç...

29 Şubat 2024 09:57 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 10:32

Yerel seçimler çok az bir süre kaldı. Siyasi partilerin seçim hazırlıkları devam ederken belediye başkanı olarak gösterilen isimler de saha çıktı. Sokakta vatandaşların sorunlarını dinleyen adaylar, projelerini tanıtıyor. Seçim için anket firmaları da sahada...

Seçimde en çok merak edilen illerden biri olan İstanbul'da yapılan son anket sonuçları açıklandı.

ASAL ARAŞTIRMA SON ANKET SONUÇLARI

Asal Araştırma'nın paylaştığı ankette katılımcılara; "Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" soruldu. Sonuçlar ise şu şekilde;

AK Parti (Murat Kurum):%40.8

CHP (Ekrem İmamoğlu):%41.9

DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni):%4.5

İYİ Parti (Buğra Kavuncu):%3.6

Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz):%2.9

Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu):%2.5

Memleket Partisi (Berk Hacıgüzeller): %0.9

Saadet Partisi (Birol Aydın):%0.5▪️Diğer:%2.4

OPTİMAR SON ANKET SONUÇLARI

Optimar'ın açıkladığı anket de ise Murat Kurum'un ilk kez oy alma kapasitesinde öne geçtiği görüldü. 3 bin kişi katıldığı ankette; Murat Kurum’a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 41 oldu.

İMAMOĞLU DA ANKET YAPTIRDI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da kampanya ofisinin yaptırdığı son anketin sonuçlarını paylaşıldı. Ankete göre; 2.9 puan önde olan Ekrem İmamoğlu yüzde 43.1, Murat Kurum yüzde 40.2 oy alıyor.