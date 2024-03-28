Meral Akşener, Mansur Yavaş'a ve İmamoğlu'na yüklendi: "Ev kölesi"

28 Mart 2024 20:20 - Güncelleme : 28 Mart 2024 20:22

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçime 3 gün kala partililerle yaptığı iftar sonrası konuşmasında CHP'yi, Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Akşener Mansur Yavaş için "ev kölesi" tanımında bulundu. Akşener şunları söyledi:

-Bugün geldiğimiz noktada aldığımız noktada aldığmız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği biz olduk. Bir zamanlar haksızlığa uğradıklarında yanlarına koştuklarımız bugünün zorbaları oldular. Biz onlardan ahlak bekledik her türlü ahlaksızlığı yaptılar. Biz bugün de millete sadakatten bahsedip ihaneti yol bilenlerin karşısındayız. Yandaş medyaya karşıysak, Saraçhane medyasına da karşıyız.

-Pazarlıkların en çirkini Ankara'da oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, televizyonda olanı biteni itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il, ilçe başkanlarının, teşkilatın kendisiyle çalıştığını söyledi. İzleyince şaşırdım, Yanlış anlaşılmasın bunları zaten biliyorduk. İtiraf etmesine pişkinliğe şaşırdım. Malcolm X der ki "Tarihte iki tür köle vardır: ev kölesi ve tarla kölesi Ev kölesi efendisine yakın yaşayan köledir. Efendisinin evinde çatı arasında bodrumda yaşar, kullanılmış kıyafet giyer, artanı yer. Efendisini kendisinden bile çok sever. İşte bugün geldiğimiz noktada Mansur Yavaş tam olarak budur. Mansur Yavaş, CHP'nin ev kölesi olmuştur. İyi Parti'ye gelince aslan kesilen bu arkadaşımız CHP'ye gelince munis ve itaatkar olması doğaldır. Efendisini kızdırmak için tek kelime söyleyemedi.