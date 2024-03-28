MHP'li isimden CHP'ye terör eleştirisi: Can suyu veriyorlar! 

28 Mart 2024 18:54 - Güncelleme : 28 Mart 2024 20:04

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Avrupa'daki Türk vatandaşlarına yönelik saldırılara değinen Aydın, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri gösterdiğini belirtti. Türk halkının dükkanlarına ve camilerine yapılan saldırıları eleştirerek, CHP'nin bu tür eylemleri destekleyen bir politika izlediğini öne sürdü.

İMAMOĞLU'NA DEM ELEŞTİRİSİ!

İstanbul seçimleri öncesinde DEM ile CHP arasındaki ittifak olduğunu belirten Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki yönetim seçim sürecinde bu ittifakı kurduğunu ifade etti. Aydın, Türkiye üzerindeki bölücü emelleri olan Batılı güçlerin etnik ve mezhepsel ayrımcılığı teşvik ettiğini, ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bu projelerde rol aldığını iddia etti.

Aydın, İmamoğlu'nun düzenlediği iftar yemeğine katılan kişilerin etnik kökenlerine dair yaptığı açıklamalara işaret ederek, İmamoğlu'nun Türklerin adını anmaktan kaçındığını ve bunun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda belirtilen asli unsurları göz ardı ettiğini savundu.

"CHP ÖRGÜTE CAN SUYU VERİYOR"

"Şimdi böylesine can derdine düşmüş bir terör örgütünün siyasi uzantısına maalesef Cumhuriyet Halk Partisi can suyu veriyor" diyen Aydın, şunları söyledi:

Aslında yani eski HDP yeni DEM diyelim. Bunlarla ittifakı Sayın İmamoğlu’nun hep vardı. Yani bir önceki yönetim seçim sürecinde bu ittifakı kurdu. Sadece onda değil. Dikkat ederseniz Allah korusun yani Batılıların Türkiye'yi bölme parçalama projelerinin çok önemli iki ayağı var. Bunlardan biri etnik ayrımcılığa gitmek, bir de mezhep ayrımcılığa gitmek. Maalesef buna İstanbul şehri emini de alet olmuştur

"TÜRKLERİN ADINI ANMIYOR"

Yani geçen iftar yemeği veriyor, İnanın katılanları sayıyor, sayıyor, sayıyor, sayıyor. İçlerinde daha önce de İstanbul kimin diye sorulduğunda işte İstanbul Ermenilerin, Rumların, efendim şunların, bunların diye sıralıyor. Ama asli unsur Anayasamızda Türkiye Cumhuriyetinin asli unsuru olan Türklerin adını hiçbir zaman ağzına almaktan imtina ediyor her zaman.

"100 YILLIK MÜCADELE HEBA EDİLİYOR"

CHP'nin mirasına sahip çıkmadığını iddia eden Aydın, "Yüz yıllık bir mücadele heba ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekten bölücülükle ilgili söylediği çok nefis cümleler var. Bütün bunları yok sayarak sanki efendim daha önceleri genel seçimlerde altılı masa kurulup altında DEM’i tutarken bugün altını masada bir dağınıklık söz konusu. Altında ki DEM masa üstüne çıkarılmış çok önemli bir paydaş haline getirmişler." diyerek eleştirdi.