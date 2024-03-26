Yerel seçim öncesi istifa şoku! Ayrılan 600 kişi AK Parti'ye geçti

26 Mart 2024 10:39 - Güncelleme : 26 Mart 2024 10:46

Milyonlarca kişinin sandık başına gidip oy kullanacağı yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Adaylar seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Demokrat Parti tarafında ise istifa şoku yaşandı. Üsküdar Demokrat Parti İlçe Başkanı Ferman Erşahin ve 600 üyesiyle birlikte topluca partilerinden istifa edip, AK Parti Üsküdar teşkilatına katıldı.

Demokrat Parti'den ayrılıp AK Parti'ye geçiş yapan 600 kişinin rozetlerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen taktı.

"BİRLİĞİMİZ DAHA DA PEKİŞMİŞTİR"

AK Parti'ye geçen yeni üyelere rozet takma töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce Ferman Başkanımızın da ifade ettiği gibi Demokrat Partisi Üsküdar İlçe Teşkilatı'ndaki görev yapan başta ilçe başkanımız ve ekibi olmak üzere arkadaşlarımızın AK Parti ailemize bir hoş geldiniz merasimi dolayısıyla da bir aradayız. Bu vesileyle başta başkanımız olmak üzere ekibine, yol arkadaşlarına, Demokrat Partisi'nin Üsküdar'daki üyelerine bu güzel kararlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu kararları hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Ferman Başkan ve ekibi, Üsküdar'da AK Parti ailemize gelerek gücümüze güç katmışlardır. Birliğimiz daha da pekişmiştir. Bu arkadaşlarımızla birlikte Üsküdar'da, İstanbul'da, Türkiye'de daha huzurlu ve başarılı bir şekilde yol yürüyeceğimize inancımız tamdır, hayırlı olsun"