Ekrem İmamoğlu’na 50 milyon Dolar değerindeki eksik mal beyanı sorusu! Canlı yayında kabul etti

26 Mart 2024 01:00 - Güncelleme : 26 Mart 2024 01:31

Ekrem İmamoğlu mal varlığı beyanında Beylikdüzü'nün yanı sıra Çanakkale ve Balıkesir de yer alıyor

Ekrem İmamoğlu mal varlığı beyanında Beylikdüzü'nün yanı sıra Çanakkale ve Balıkesir de yer alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimleri için CHP'den yeniden aday olan Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanında bulunmayan Sarıyer Emirgan'da 50 milyon dolar değerinde eksik mal beyanında bulunduğu iddiası sosyal medyada tartışıldı.

Gazeteci Uğur Dündar, mal beyanında gösterilmeyen Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 Milyon Dolar) değerindeki 3 villayla ilgili soruyu televizyon programına konuk olan Ekrem İmamoğlu'na yöneltti.

"PARAVAN ŞİRKET DEDİKLERİ İMAMOĞLU İNŞAAT"

Dündar'ın "İstanbul Emirgan'da 3 villanızın bulunduğu, bunların da toplam değeri 50 milyon Dolar olduğu öne sürülüyor. Bunu paravan şirketler kullanarak gizlediğiniz iddiası gündemde." şeklindeki sorusuna İmamoğlu, "Paravan şirket dedikleri İmamoğlu İnşaat. Gizlimiz saklımız yok, malımız mülkümüz ayan beyandır. Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerinedir. Firmamız bazen alım yapar, bazen satış yapar." yanıt verdi.

İMAMOĞLU MAL VARLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ekrem İmamoğlu, 7 Mart'ta mal varlığı bildiriminde bulundu. İmamoğlu'nun üzerine Beylikdüzü ilçesinde 2 arsa, Büyükçekmece'de 2 dükkan Balıkesir'de arsa, Trabzon'da iş yeri Çanakkale'de ev ve arsa kayıtlı olduğu dikkat çekti.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun da üzerine kayıtlı ev, arsa ve dükkanların yanı sıra altın kayıtlı olduğu görülmüştü.