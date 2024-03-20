Canan Karatay bardak bardak içti! İftar sonrası zeytinyağı detayı

20 Mart 2024 13:27 - Güncelleme : 20 Mart 2024 13:35

Ramazan ayında en sık yaşanan bağırsak sorunlarına işaret eden Canan Karatay'dan, dikkat çeken bir açıklama geldi. Bardak bardak içilmesi gerektiğinin altını çizen Canan Karatay, zeytinyağına dikkat çekti. İçeriğinde yüksek oranda E vitamini olan zeytinyağının tüketilmesi gerektiğini hatırlattı.

CANAN KARATAY "İFTAR SONRASI ZEYTİNYAĞI İÇİN" DEDİ!

Karatay, uzun süre açlık nedeniyle tek etkilenen sistemin sindirim olduğunun altını çizdi. Sindirim sistemini çalıştırmanın en faydalı yolu ise E vitamini ve lif kaynağıdır. Bu yüzden yemek sonrası tüketilerek mide ve bağırsakları yumuşatır.

Kabızlık şikayetlerini giderir. Zeytinyağı hücrelerin dokusunu yenileyerek vücudu daha diri hale getirir. Bu yüzden doğal zeytinyağı tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilir.

Normal şartlarda Karatay, zeytinyağını sabah akşam birer kaşık tüketilmesini tavsiye ederdi. Bu kez Ramazan ayında tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Karatay, özellikle tansiyon, bağırsak ve kalp hastalarının sık sık tüketmesi gereken bir besin olduğunu belirtti.

Karatay açıklamasında "ekmekten, börekten vazgeçin. Zeytinyağı ve zeytinyağlı sebze yemekleri yerseniz, zayıflarsınız. Zeytinyağı yiyin, zayıflayın" sözlerine yer verdi.