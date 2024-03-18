Canan Karatay gençlik sırrını paylaştı! İftarda bol sarımsaklı kelle paça çorbası

18 Mart 2024 14:17 - Güncelleme : 18 Mart 2024 15:22

Canan Karatay, yine ateş püskürdü. Özellikle kelle paça hakkında olumsuz konuşanlara kızan Canan Karatay, yaşlanma uyarısında bulundu. Karatay, kelle paça yemeyenlerin her gün daha hızla yaşlandığını ifade etti. Kelle paça hakkında gençlik sırrı olarak bahsetti. Peki kelle paçanın faydaları nelerdir? Kelle paça nasıl yapılır? İşte detayları...

CANAN KARATAY KELLE PAÇAYA BURUN KIVIRANLARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Canan Karatay, gençlik sırrı olarak kelle paçayı önerdi. Ve üstüne bastırarak özellikle bol sarımsaklı tüketilmesini tavsiye etti. Karatay, kelle paçanın erkeklerdeki kelliğe fayda sağladığının altını çizerken diğer yandan hücreleri yenilediğinden özellikle cilt sarkmaları ve doğum sonrası kadınlarda oluşan çatlaklıkların en doğal ilacı olduğunu ifade etti.

KELLE PAÇANIN FAYDALARI

Hayvan mineralleri içeren kelle paça, insanlardaki hücre dokularıyla uyuştuğundan hızla iyileşmesini sağlar. Ayrıca insan vücudunda belli yaştan sonra azalan hücre dokusunu yenileme vitaminleri bakımından çok zengin olan kelle paça tam bir gençlik ilacı çıktı.

Yapılan araştırmalarda kelle paçanın insan sağlığına olan faydalarından en etkilisi bağışıklığı güçlendirmesi oldu. Doğal antibiyotik olan kelle paça, virüslere karşı tam bir koruma kalkanı oldu.

Kelle paça çok fazla mineral içeriğinden ilaçlarla beraber alınması tehlikelidir. Ramazan ayında ise iftarda tüketildiğinde vücudun açlık ve susuzluğunu giderir. Adeta vücudu baştan sonra yeniler. Ertesi gün uykusuzluk ve yorgunluğun önüne geçer.

KELLE PAÇA ÇORBASI TARİFİ

Bilindik bir yerden aldığınız kelle paçayı iyice yıkayın. Ardından düdüklü tencereye koyun. Bunun için erken saatlerde başlamanız lazım. İftara yetiştirmeniz için önemlidir.

Düdüklü tencereden çıkardıktan sonra bir tavaya yemek kaşığı un, karabiber ve pul biber ilave edip karıştırın. Bu karışımı akabinde düdüklü tencereye koyun saat daha kaynatın. Bu sırada ise soğan ve sarımsak kavurun ekleyin. Her bir malzemenin tek tek eklenmesinin kritik noktası faydalarının bozulmamasından kaynaklı.