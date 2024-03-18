İftardan sonra artan karın şişkinliği şikayetine dikkat! "Mercimek çorba değil hava içiyorsunuz"

18 Mart 2024 12:32 - Güncelleme : 18 Mart 2024 12:41

Türkiye Hastanesi doktorlarından Uzman Diyetisyen Bahattin Arslan tgrthaber.com.tr'den Rumeysa Kaya'ya konuştu. Ramazan ayında yaşanan karın şişlikleri konusunda uyarılarda bulunan Arslan, yavaş yemeye dikkat çekti.

KARIN ŞİŞLİĞİ NEDEN OLUR?

Hızlı yemek yemenin zararlı olduğunu dile getiren Arslan, "Uzun süre açız, sadece soluk alıp veriyoruz, suda içmiyoruz. Midemiz de bağırsağımızda gazlar birikmeye başlıyor ve o kadar açız ki bir anda bol miktarda su içiyoruz ilk önce susuzluğumuzu gidermek için ve suyla birlikte hızlı hareket ettiğimiz için havada yutuyoruz. Ardına genelde bizde milli çorbamız var. Mercimek gaz yapıcıdır. Onu da içmeye başladıktan sonra midemiz şişmeye başlıyor." dedi.

AMAN DİKKAT! HAVA YUTUYORSUNUZ...

Arslan sözlerine şu şekilde devam etti:

Açlık dürtüsüne, nefsimize biraz yenildiğimiz için orada yavaş yavaş da yiyemiyoruz. Çünkü uzun süreli bir açtıktan sonra ister istemez vücutta hızlı bir şekilde besin istiyor ve bu besin yerine koyabilmek için hızlı yiyor. Hava yutuyor. Havayla birlikte biraz önce bahsettiğimiz bakliyatlı gıdalar, kızartmalar bazen çiğ gıdalar.

Özellikle soğuk gıdalar dolaptan çıkarttığımız bir yoğurt. Veya hazırladığımız bir sindirimi daha zor bir kıvırcık çiğ salatalar bizim mide ve bağırsak sistemimizde sindirimi zorlaştığı için ve hızlı bir şekilde ani yediğimiz için hava ve gaz yapıyor ve hazımsızlığa neden oluyor.

Yani mideyi dolduruyoruz. Asit salgısı yetersiz kalıyor ve havayla birlikte hazımsızlık şişlik oluyor. İlerleyen aşamalarda bu reflü veya gastritte yapabiliyor.

REFLÜ VE GASTRİT NEDİR?

Özellikle Ramazan ayında hissedilen karında şişlik, yanma hissi ve ağrı gibi şikayetlerle doktora başvuran vatandaşlar da reflü ve gastrit ortaya çıkabiliyor. Peki reflü ve gastrit nedir?

REFLÜ: Reflü, mide asidinin mideden yemek borusuna (özefagusa) geri gelerek midede yanma hissi oluşturmasıdır. Hastalar göğüs kafesinin arkasında yanma (heartburn) yanı sıra yemek borusunun arkasındaki yanma ve ağza gıdaların ve acı suyun gelmesi gibi şikayetler yaşarlar. Reflü, sıklıkla yemeklerden sonra olur.

GASTRİT: Gastrit, sindirim sıvılarının mide zarına zarar vermesi ile sonuçlanan mide zarının iltihaplanmasıdır. iltihaplanan bu zar ise midede koruyucu görev üstlenir. Gastrit’in akut ve kronik türleri olup, mide ve sırt ağrısı, mide de yanma, iştah kaybı, mide bulantısı ve kusma gibi semptomlara neden olur. Ani ve şiddetli ortaya çıkan türü akut gastrit, daha uzun sürelere yayılan türüne ise kronik gastrit verilir.