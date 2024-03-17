Tgrt Haber
Haberler>Yaşam>Osmanlı'da Ramazan yasakları şaşırttı! Davulcular gece yarısı çıkamıyordu
17 Mart 2024 16:38 - Güncelleme : 17 Mart 2024 16:40

Osmanlı'da Ramazan yasakları şaşırttı! Davulcular gece yarısı çıkamıyordu

Osmanlı'da yasak yılları Ramazan ayına denk geldiği zamanda oraya çıkan tablo tarihe en kötü zaman olarak kaydedildi. Ramazan boyunca Osmanlı'da yasaklar vardı. Peki Osmanlı'da Ramazan yasakları neden koyulmuştu? İşte yanıtı...

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Osmanlı&#039;da Ramazan yasakları şaşırttı! Davulcular gece yarısı çıkamıyordu
Osmanlı Devleti, Ramazan Yasakları, Veba Salgını

11 ayın sultanı Ramazan ayında Osmanlı'da bir dönem yasaklar başlamıştı. 1821 tarihinde İstanbul'da Ramazan havası silinmişti. Payitahtta herkes korku ve panik içinde sokaklardan kaçıyordu. Osmanlı devleti Ramazan ayında özellikle kesin yasaklar getirmişti. Peki Osmanlı'da Ramazan yasakları neden gelmişti? İşte detaylar...

OSMANLI DEVLETİ'NDE KARA RAMAZAN!

Osmanlı Devleti'nde tarih 1821 yılını gösterdiğinde sokaklarda insanlar çıkamaz hale gelmişti. Bunun en büyük nedeni ise Osmanlı'da veba salgınının hızla yayılmasından kaynaklıydı. Veba her sokakta her hane de Avrupa'dan ticaret yoluyla gelmişti. O dönem tahta olan Sultan Mahmud ciddi bir karar alması lazımdı. 

Osmanlı'da Ramazan yasakları şaşırttı! Davulcular gece yarısı çıkamıyordu - 1. Resim

Ramazan da Osmanlı'da şenliklerle geçen bir dönem artık olmayacaktı. Sultan Mahmud insanların sokaklara çıkıp vebanın daha hızlı yayılmasına engel olmak için bazı yasaklar getirdi. Ancak Ramazan ayında bunu artırdı.

Osmanlı'da Ramazan yasakları şaşırttı! Davulcular gece yarısı çıkamıyordu - 2. Resim

Osmanlı devletinde Ramazan ayında meydanlara kurulan meddahların kahvehanelerin kapanmasını isteyen Sultan Mahmud bununla sınırlı kalmadı.

Osmanlı'da Ramazan yasakları şaşırttı! Davulcular gece yarısı çıkamıyordu - 3. Resim

Salgının daha fazla yayılmaması için davulcuların bile gece dışarı çıkması engellendi. 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Osmanlı'nın en kara Ramazanı olarak tarihe geçti. 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...