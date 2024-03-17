Osmanlı'da Ramazan yasakları şaşırttı! Davulcular gece yarısı çıkamıyordu

17 Mart 2024 16:38 - Güncelleme : 17 Mart 2024 16:40

11 ayın sultanı Ramazan ayında Osmanlı'da bir dönem yasaklar başlamıştı. 1821 tarihinde İstanbul'da Ramazan havası silinmişti. Payitahtta herkes korku ve panik içinde sokaklardan kaçıyordu. Osmanlı devleti Ramazan ayında özellikle kesin yasaklar getirmişti. Peki Osmanlı'da Ramazan yasakları neden gelmişti? İşte detaylar...

OSMANLI DEVLETİ'NDE KARA RAMAZAN!

Osmanlı Devleti'nde tarih 1821 yılını gösterdiğinde sokaklarda insanlar çıkamaz hale gelmişti. Bunun en büyük nedeni ise Osmanlı'da veba salgınının hızla yayılmasından kaynaklıydı. Veba her sokakta her hane de Avrupa'dan ticaret yoluyla gelmişti. O dönem tahta olan Sultan Mahmud ciddi bir karar alması lazımdı.

Ramazan da Osmanlı'da şenliklerle geçen bir dönem artık olmayacaktı. Sultan Mahmud insanların sokaklara çıkıp vebanın daha hızlı yayılmasına engel olmak için bazı yasaklar getirdi. Ancak Ramazan ayında bunu artırdı.

Osmanlı devletinde Ramazan ayında meydanlara kurulan meddahların kahvehanelerin kapanmasını isteyen Sultan Mahmud bununla sınırlı kalmadı.

Salgının daha fazla yayılmaması için davulcuların bile gece dışarı çıkması engellendi. 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Osmanlı'nın en kara Ramazanı olarak tarihe geçti.