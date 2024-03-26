Kadın hastalığı diye biliniyordu! Erkekler bu kez solladı

26 Mart 2024 12:01 - Güncelleme : 26 Mart 2024 14:05

Yıllardır kadın hastalığı olarak bilinen temizlik takıntısı son 5 yıldır cinsiyet değiştirdi. Yapılan bilimsel araştırmalarda temizlik hastalığında değişen cinsiyet oranı uzmanları şaşırttı. Erkelerde daha sık görülmeye başlayan temizlik hastalığındaki etkiler ise sonuçtan daha çok şaşırttı. Erkekler artık yalnız ve temiz yaşamak istiyor.

KADIN HASTALIĞI DİYE BİLİNİYORDU! ERKEKLER BU KEZ SOLLADI

Obsesif kompulsif bozukluğun bir çeşidi olan temizlik hastalığı, ilk ortaya çıktığı 80'li yıllarda kadın hastalığı olarak kayda geçti. Kadınlarda görülen temizlik hastalığı, değişen dünya düzeninde erkeklerde daha sık görülmeye başladı.

Sosyal medyada da sık sık karşımıza çıkan erkeklerin temizlik yaptığı videolar sonrası bilim insanlarından araştırma geldi. Yapılan araştırmada 100 erkeğe neden temizlik yaptığına dair sorular soruldu. Bu sorulara 100 erkekten de aynı cevap geldi. Evliliğe sıcak bakmayan bu kadınların çoğu yalnız yaşamanın düzenini oturttuklarını ve temizliğin kendilerine iyi geldiğini açıkladı.

Obsesif kompulsif bozukluğu olan erkekler hastalıkla savaşırken alt kademe olan temizlik hastalığına yakalandı. Artış yaşanmasının diğer bir nedeni ise sosyal medya olarak görüldü. Ancak hastalıkta iyileştirici olan bir durumda keşfedildi. Erkekler kendi hayat düzenlerini yapmak için oturttukları bu anlayışta temizliğin zorunlu olduğunu vurgulayan erkeklerde oldu.

Temiz yaşamın bir ihtiyaç olduğunu ve bunu cinsiyete bağlamayan erkekler hakkında uzmanlar ise şöyle bir detay verdi. Bu her ne kadar bir yaşam biçimi olsa da sürekli olarak temizlik yapmak ve bu opsiyonla hareket etmek bilinç altında yatan sağlıksal sorunlar kaynaklı olduğunu ifade etti.

Araştırmayı yapan İngiliz Bilim insanları aksine kadınların temizlik konusunda daha rahat olduklarını belirtti. Ancak erkeklerde bu bir kaygı bozukluğuna yol açacak kadar ciddi sorun olduğu hatırlatıldı.