Orta Çağ virüsü hortladı! Kulak, burun ve eller çürüyor

22 Mart 2024 18:13 - Güncelleme : 22 Mart 2024 18:53

Orta Çağ'da özellikle Avrupa kıtasında ölüm oranları en yüksek olan salgın cüzzam 2024 yılında yeniden görüldü. El, burun ve kulaklarda yaraya neden olan cüzzam en riskli hastalıkların başında gelir. DSÖ'ten yapılan açıklama da cüzzam hızla yayılıyor. Bu kez ABD'yi vurdu. ABD'de artan vakalar özellikle sokaklarda görüldü.

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Bulaşıcı olan bir hastalık olan cüzzam Mycobacterium leprae adı verilen bir mikroorganizmanın yol açtığı büyük bir sağlık sorunudur. Temas halinde bulaşan bu mikroorganizma adeta yapıştığı yeri çürütür. Miskin hatalığı olarak görülen cüzzam, deriden başlayarak organlara kemiklere kadar bulaşır ve yayılır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan rapora göre; ABD'de 159 cüzzam vakası bulundu. Bu sayıdaki artış tedirginliğe neden oldu.

ABD’de Florida eyaleti görülen vakalar tüm kıtayı tehdit ediyor. Cüzzam veba kadar tehlikeli bir hastalıktır. Direk öldürmeyen ancak kişinin yaşam kalitesini bozarak organlarının kullanılmaz hale gelmesine sebebiyet verir.

2000'den itibaren DSÖ aracılığıyla çoklu ilaç tedavisine başladı. Ancak son yıllarda cüzzam ABD'de yaygın olarak görüldü. Bakteri vücuda girdikten sonra belirtilerin ortaya çıkması, bağışıklık sisteminin direncine göre 2 ile 20 yıl arasında değişiyor. İnsandan insana bulaşan bu hastalık dış etkenlerde yaralara neden olur. İltihaplı yaralara yol açan virüs özellikle yumuşak doku olan kulak burun ve avuç içlerinde görülür.

ABD'de artan vaka sonrası Rutgers New Jersey Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Robert Schwartz, "Bu artış çok önemli… Dikkate alınması gerekiyor. Cüzzam ya da Hansen hastalığı, bakterilerin neden olduğu kronik bulaşıcı bir hastalık. Deriyi ve sinirleri kemiriyor. Tedavi edilmezse körlük, felç, burun şekil bozukluğu, ayak ve el parmaklarının kısalmasıyla sonuçlanabiliyor" şeklinde hastalığa dair merak edilenleri açıklandı.