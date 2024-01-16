16 Ocak 2024 00:26 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 00:31
2023 yılının en güzel golünü sürpriz isim attı! Puskas Ödülü Brezilya'ya gitti
Botafogo'nun yıldızı Guilherme Madruga, 2023'ün en güzel golü dalında Puskas Ödülü'nü kazandı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Guilherme Madruga, Brightonlı Julio Enciso'yu yenerek FIFA Yılın Golü ödülüne layık görüldü.
Guilherme Madruga, Brezilya Serie B'de Novorizontino'ya karşı attığı golle Puskas Ödülü'nü kazandı.
Brezilyalı futbolcu uzaktan inanılmaz bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve bu takımdaki ilk golüydü.