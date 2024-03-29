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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 22:07 - Güncelleme : 29 Mart 2024 22:16

Azerbaycan'da Karabağ 26 puan farkla şampiyon oldu!

Azerbaycan Premier Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kapaz'ı 6-1 mağlup eden Karabağ FK üst üste 3. toplamda 11. şampiyonluğunu ilan etti.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Azerbaycan&#039;da Karabağ 26 puan farkla şampiyon oldu!

Azerbaycan Premier Ligi'nde, Karabağ FK ligin bitimine 8 hafta kala şampiyon oldu.

KARABAĞ PUAN FARKINI 26'YA ÇIKARDI

28. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kapaz'ı 6-1'lik skorla mağlup eden Karabağ en yakın rakibi Neftçi Bakü ile farkı 26 puana çıkardı ve şampiyonluğunu ilan etti.

SON 11 YILDA 10 ŞAMPİYONLUK

Karabağ FK bu şampiyonlukla birlikte son 11 sezonda 10. kez şampiyon oldu.

Kaynak: TGRT Haber
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