Fenerbahçe'nin golcüsünü resmen açıkladılar! İşte yeni adresi

15 Ocak 2024 21:02 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 21:14
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Fenerbahçe, Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralandığını TFF'ye bildirdi.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Umut Nayir, Süper Lig takımlarından Pendikspor'a kiralandı.
Sarı-lacivertli kulüp, Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 6 maçta 97, UEFA Konferans Ligi'nde 7 karşılaşmada 98 dakika süre alan 30 yaşındaki Umut Nayır gol bulamadı.