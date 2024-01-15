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15 Ocak 2024 21:02 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 21:14

Fenerbahçe'nin golcüsünü resmen açıkladılar! İşte yeni adresi

Fenerbahçe, Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralandığını TFF'ye bildirdi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe&#039;nin golcüsünü resmen açıkladılar! İşte yeni adresi
Fenerbahçe, Pendikspor

Umut Nayir, Süper Lig takımlarından Pendikspor'a kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüp, Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 6 maçta 97, UEFA Konferans Ligi'nde 7 karşılaşmada 98 dakika süre alan 30 yaşındaki Umut Nayır gol bulamadı.

Fenerbahçe'nin golcüsünü resmen açıkladılar! İşte yeni adresi

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FenerbahçePendikspor
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