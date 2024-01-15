Fenerbahçe Türk Yıldız ile anlaştı! Bonucci'den sonra stopere ikinci takviye

15 Ocak 2024 18:36 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 18:47

Fenerbahçe, stoper bölgesine Bonucci hamlesinin ardından yeni bir transferi de bitirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 27 yaşındaki Türk Yıldız Çağlar Söyüncü’yü kiralamak isteyen yönetim, oyuncu tarafıyla prensip anlaşmasına vardı.

ATLETİCO MADRİD İLE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GÖRÜŞMESİ

Atletico Madrid ile yapılan görüşmeler ise sürüyor. Çağlar ile Fulham ve Roma da ilgileniyor.

Milli futbolcu, bu sezon İspanyol ekibinde 9 maçta toplam 212 dakika süre alabildi. Çağlar Söyüncü, kariyerinin son 1 buçuk yılında uzun süreli sakatlıklarla mücadele etmişti.