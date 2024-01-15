Real Madrid’den Türkiye’ye Arda Güler hilesi

15 Ocak 2024 20:48 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 20:49

6 Temmuz 2023'te Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da yeteneklerini sergilemeye başladı.

Real Madrid, İspanya Süper Kupası'nı final maçında Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek kazandı. Final maçında yedeklerde yer alan Arda, Real Madrid ile ilk kupasını aldı.

REAL MADRİD'DEN ARDA GÜLER HİLESİ

Kupa seremonisinde renkli sahneleri Real Madrid sosyal medyasından tüm dünya ile paylaşırken bir skandala imza attı.

Real Madrid Türk bayraklı Arda Güler paylaşımını sadece Türk kullanıcılara özel paylaştı. İnternet kaynağını değiştirip VPN ile bağlanıldığı zaman Real Madrid’in Arda Güler paylaşımı görünmüyor.