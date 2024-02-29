Galatasaray kupaya veda etti! Karagümrük yarı finalde

29 Şubat 2024 22:36 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 23:16

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük, RAMS Park’ta karşılaştı. Mücadeleyi 6. dakikada Marcao ve 84. dakikada Mendes'in attığı gollerle Karagümrük 2-0 kazandı.

Ankaragücü, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın ardından Fatih Karagümrük’te Türkiye Kupası’nda yarı final biletini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7' Fatih Karagümrük, Markao'nun golüyle öne geçti.

9' Galatasaray, Tete ile gole yaklaştı.

32' Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile gole yaklaştı.

İlk yarı Vavacars Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Tete'nin yerine oyuna dahil oldu.

49' Barış Alper Yılmaz'a faul yapan Veseli sarı kart gördü.

56' Nelsson sarı kart gördü.

58' Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun yerine Carlos Vinicius oyunda.

59' Karagümrük'te Bertolacci yerine Kourbelis, Markao yerine Lasagna, Can Keleş yerine Emre Mor oyuna dahil oldu.

73' Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Lucas Torreira oyuna girdi.

82' Galatasaray'da Zaha yerine Sanchez oyuna girdi.

84' Karagümrük, Mendes ile farkı 2'ye çıkardı.

Mücadele, Vavacars Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.