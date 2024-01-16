16 Ocak 2024 00:14 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 00:14
Galatasaray taraftarından Tete'ye ıslıklı tepki!
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmanın bir bölümü 1-1'lik eşitlikle devam ederken oyundan çıkan Tete'ye sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Mondihome Kayserispor takımları, RAMS Park Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi sarı kırmızılılar 2-1 kazandı.
Galatasaray’ın gollerini 26. dakikada Victor Nelsson ve 86. dakikada Mertens’ten geldi. Kayserispor’un tek golünü ise 58. dakikada Boa Morte attı.
Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Galatasaray puanını 51 yaparken zirve takibini yakından sürdürdü.
TETE'YE TEPKİ!
Galatasaray'da kanat oyuncusu Tete ise taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Brezilyalı yıldız, 11'de başladığı maçta 76. dakikada oyundan çıktı. Sarı-kırmızılı tribünler, oyundan çıktığı sırada Tete'ye ıslıklarla tepki gösterdi.
Galatasaray'da Tete yerine Baran Demiroğlu oyuna dahil oldu.