FIFA The Best ödülü Lionel Messi'nin oldu

16 Ocak 2024 00:04 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 00:12

2023 yılının en iyileri bu gece düzenlenen ödül töreniyle belli oldu.



FIFA tarafından 2017'den beri düzenlenen ödül töreninde 2023 yılının kazananları açıklandı.

Futbolda yılın en iyi erkek futbolcusu Lionel Messi seçildi.

Yılın en iyi erkek teknik direktörü Manchester City Menajeri Pep Guardiola

Yılın en iyi kadın teknik direktörü İngiltere Milli Takım Menajeri Sarina Wiegman

Yılın en iyi erkek kalecisi Manchester City'den Ederson

Yılın en iyi kadın kalecisi Manchester United'dan Mary Earps

Fair play ödülü Brezilya Milli Takımı



Erkekler | FIFPro Yılın 11'i: Thibaut Courtois, John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Vini Jr

Kadınlar | FIFPro Yılın 11'i: Mary Earps, Lucy Bronze, Alex Greenwood, Olga Carmona, Keira Walsh, Lauren James, Aitana Bonmati, Ella Toone, Alessia Russo, Sam Kerr, Alex Morgan