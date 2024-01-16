16 Ocak 2024 00:04 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 00:12
FIFA The Best ödülü Lionel Messi'nin oldu
FIFA The Best ödül töreni gerçekleştirildi. 7 farklı kategoride ödülün sahibini bulduğu geceye İngiltere'nin başkenti Londra ev sahipliği yaptı. Lionel Messi yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
2023 yılının en iyileri bu gece düzenlenen ödül töreniyle belli oldu.
FIFA tarafından 2017'den beri düzenlenen ödül töreninde 2023 yılının kazananları açıklandı.
Futbolda yılın en iyi erkek futbolcusu Lionel Messi seçildi.
- Yılın en iyi erkek teknik direktörü Manchester City Menajeri Pep Guardiola
- Yılın en iyi kadın teknik direktörü İngiltere Milli Takım Menajeri Sarina Wiegman
- Yılın en iyi erkek kalecisi Manchester City'den Ederson
- Yılın en iyi kadın kalecisi Manchester United'dan Mary Earps
- Fair play ödülü Brezilya Milli Takımı
Erkekler | FIFPro Yılın 11'i: Thibaut Courtois, John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Vini Jr
Kadınlar | FIFPro Yılın 11'i: Mary Earps, Lucy Bronze, Alex Greenwood, Olga Carmona, Keira Walsh, Lauren James, Aitana Bonmati, Ella Toone, Alessia Russo, Sam Kerr, Alex Morgan
- Puskas ödülü: Guilherme Madruga