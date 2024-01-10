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    • 10 Ocak 2024 22:03 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 22:14

    İstanbulspor Adana Demirspor'u ikinci yarıda yakaladı

    Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında İstanbulspor'u konuk etti. Adana ekibi, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
    İstanbulspor Adana Demirspor&#039;u ikinci yarıda yakaladı
    İstanbulspor, Adana Demirspor

    Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Yukatel Adana Demirspor, Yusuf Barasi'nin 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

    Adana temsilcisi, 78'de Andreaw Gravillon ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0

    Konuk takım İstanbulspor, 80. dakikada Modestas Vorobjovas'ın kaydettiği golle farkı yeniden 1'e indirdi: 2-1

    84. dakikada Demeaco Duhaney ile bir gol daha bulan İstanbulspor, skoru 2-2'ye getirdi.

    Kalan sürede skor değişmedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

    Bu sonuçla Yukatel Adana Demirspor, puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan İstanbulspor ise puanını 6'ya çıkardı.

    Haberler>Spor>İstanbulspor Adana Demirspor'u ikinci yarıda yakaladı
    İstanbulsporAdana Demirspor
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