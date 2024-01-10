10 Ocak 2024 22:03 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 22:14
İstanbulspor Adana Demirspor'u ikinci yarıda yakaladı
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında İstanbulspor'u konuk etti. Adana ekibi, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Yukatel Adana Demirspor, Yusuf Barasi'nin 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.
Adana temsilcisi, 78'de Andreaw Gravillon ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Konuk takım İstanbulspor, 80. dakikada Modestas Vorobjovas'ın kaydettiği golle farkı yeniden 1'e indirdi: 2-1
84. dakikada Demeaco Duhaney ile bir gol daha bulan İstanbulspor, skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan sürede skor değişmedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Yukatel Adana Demirspor, puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan İstanbulspor ise puanını 6'ya çıkardı.