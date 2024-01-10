İstanbulspor Adana Demirspor'u ikinci yarıda yakaladı

10 Ocak 2024 22:03 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 22:14

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Yukatel Adana Demirspor, Yusuf Barasi'nin 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Adana temsilcisi, 78'de Andreaw Gravillon ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Konuk takım İstanbulspor, 80. dakikada Modestas Vorobjovas'ın kaydettiği golle farkı yeniden 1'e indirdi: 2-1

84. dakikada Demeaco Duhaney ile bir gol daha bulan İstanbulspor, skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan sürede skor değişmedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Yukatel Adana Demirspor, puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan İstanbulspor ise puanını 6'ya çıkardı.