Osayi-Samuel Türk futboluna çağrıda bulundu

29 Mart 2024 18:57 - Güncelleme : 29 Mart 2024 19:11

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, olaylı Trabzonspor maçıyla ilgili ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Maçın durdurulması gerektiğini savunan Osayi-Samuel, "Kalecimize bir cisim geldi ve kanlar içindeydi. Kısa süre sonra serbest vuruş kullanıldı ve gol oldu. Bu nasıl olabilir! Kendimizi savunmak zorundaydık çünkü bu çılgınlıktı" ifadelerini kullandı.

Osayi-Samuel'in açıklamaları şöyle:

"Şiddet başladığında ve futbolcular buna karşılık vermeye başladığında bu hiçbir yerde kabul edilemez.

TÜRK FUTBOLUNA ÇAĞRI

Oyuncuların karşılık vermesi haklı çünkü bu taraftarlardan bazıları silahlı. Futbolculardan biri sakatlansa sıkıntı sadece kulüpler için değil tüm lig için olurdu. Futbolcular güvende hissetmedikleri ve sakatlanabilecekleri bir yere gitmek istemez. Sahaya atılan cisimler sadece Türkiye'de değil her yerde var ama aşırı hale geldiğinde hakem maçı durdurmak zorundaydı. Ayrıca stadyuma gelen taraftarlarla ilgili yeni düzenleme yapılması çağrısında bulundu."