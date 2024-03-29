Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ilk ayrılık! Anlaşma sağlandı

29 Mart 2024 16:31 - Güncelleme : 29 Mart 2024 16:33

Devre arası transfer döneminde Alman ekibi Union Berlin ile yollarını ayırarak Fenerbahçe'ye gelen efsane İtalyan savunmacı Leandro Bonucci'nin geleceği netleşiyor.

'BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA SAĞLANDI!'

Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek 36 yaşındaki futbolcu hakkında sarı-lacivertliler tarafından henüz bir karar alınmazken, İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Çizme basınına göre; Bonucci, Serie A ekibi Genoa ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

'SEZON SONU İMZA ATACAK'

Tecrübeli stoperin sezonun bitmesinin ardından yeni kulübüne imza atıp İtalya'ya geri döneceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Bonucci 8 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.