Fenerbahçe camiası ligden çekilme kararını verdi! Top artık Ali Koç'ta

29 Mart 2024 09:53 - Güncelleme : 29 Mart 2024 09:56

Fenerbahçe'de ligden çekilme kararının masaya yatırılacağı 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurula geri sayım sürerken camianın önde gelen isimleri Başkan Ali Koç'un davetlisi olarak iftar yemeğinde buluştu. Kritik zirvede Trabzonspor ile oynanan olaylı maçın ardından Başkan Koç tarafından ortaya atılan ligden çekilme fikri masaya yatırıldı.

"TFF AYNI, PFDK"

Hürriyet gazetesinde yer alan haberlere göre toplantıda genel olarak fikrin isabetsiz olacağı görüşü savunuldu. Eski başkan Aziz Yıldırım döneminin önemli yöneticilerinden Abdullah Kiğılı, "Ligden çekilmeyi aklınızdan çıkartın. Bunu yapsanız bile unutmayın ki TFF aynı, hakemler aynı, PFDK aynı, hepsi aynı" ifadelerini kullandı.

Yine eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu "En hafif tepkiden en ağıra doğru hareket etmeliyiz. 2 Nisan sonrası her maça siyah forma ve protesto pankartları ile çıkılabilir. Deplasmana taraftar götürmemek bile bir tavırdır" görüşünü savundu.

Görüşlerini bizzat Ali Koç'a aktardığını belirten eski yöneticilerden Metin Şen ise "Kontrolsüz güç, güç değildir. Alınacak karardan sonra tek zarar gören Fenerbahçe olmamalı. Ligden çekilmek kolay değil, çok fazla dinamik var" şeklinde konuştu.

BELGÜ'DEN SPK UYARISI

Fenerbahçe'nin eski başkan adaylarından Hulusi Belgü de ligden çekilme kararı sonrası yaşanacak olası mali tabloya dikkat çekerek hisse senetlerinde yaşanacak düşüşe dikkat çekti. Belgü, bu noktada SPK'den gelebilecek olası yaptırımlar gibi riskin de altını çizerek ligden ligden çekilme fikrinin karşısında duran bir başka isim oldu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski başkanı Vefa Küçük ise iftar organizasyonuna yönelik yaptığı değerlendirmede "Müşterek nokta; yönetime her türlü desteği verelim ama ligden çekilmeyelim oldu" dedi.

AZİZ YILDIRIM İLE ALİ KOÇ'UN ARASINI BULACAK

Diğer yandan toplantıyla ilgili çarpıcı bir detaya daha ulaşıldı. Eski yönetici Abdullah Kiğılı'nın araları uzun zamandır açık olan Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söylediği öğrenildi.