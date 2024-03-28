Fenerbahçe'nin kiraladığı Joao Pedro'dan transfer itirafı: Acı çektim

28 Mart 2024 23:39 - Güncelleme : 28 Mart 2024 23:52

Fenerbahçe'nin transfer ettiği Joao Pedro, sakatlıklar ve uyum sorunu nedeniyle sarı-lacivertli forma altında beklenen katkıyı sağlayamadı. Sezonu kiralık olarak Brezilya ekibi Gremio'da geçiren Pedro, eski kulübü Cagliari ve Fenerbahçe'ye dair açıklamalarda bulundu.

Pedro transfer süreci üzerine açıklamasında; "Cagliari'den ayrıldıktan sonra acı çektim. Ayrılma kararı benim değildi ama kulüp karar vermek zorundaydı. Ben de farklı bir yerde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye gitmeyi tercih ettim." dedi.

JOAO PEDRO'NUN GREMİO PERFORMANSI

Bu sezon Gremio formasıyla 12 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol kaydetti.