Kulüplerden tam destek! Ali Koç Fenerbahçe'nin 3 seçeneğini açıkladı

28 Mart 2024 20:33 - Güncelleme : 28 Mart 2024 20:38

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan istifa eden Ali Koç'a Süper Lig kulüplerinden destek mesajları yağmaya devam ediyor. Kulüplerin büyük çoğunluğunun Ali Koç'un devam etmesi yönünde görüş bildireceği öngörülüyor.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Ali Koç, 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulda 3 seçeneği gündeme getireceklerini belirtti.

ALİ KOÇ FENERBAHÇE'NİN 3 SEÇENEĞİNİ AÇIKLADI

"Anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan’da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere üç seçenek var." diyen Ali Koç, söz konusu seçenekleri şöyle sıraladı:

1- Alt lige inmek.

2- Bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek.

3- Yurt dışında bir takım almak.

Seçeneklerin kongrede netleşeceğini ifade eden Ali Koç, "Hangisini yapacağımızı şu anda kesin olarak söyleyemem fakat hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum" şeklinde konuştu.