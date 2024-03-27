Fenerbahçe'nin yıldızına astronomik teklif! Yeni adresi belli oluyor

27 Mart 2024 16:25 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:26

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulüpte transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın Boşnak santrforu Edin Dzeko için beklenmedik bir teklif geldi.

EDİN DZEKO'YA 11 MİLYON EURO MAAŞ

Sportam adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü, Suudi Arabistan'dan dev bir teklif aldı.

Haberde, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'in, Boşnak yıldız için teklifte bulunduğu kaydedildi.

Suudi Pro Lig kulübünün Dzeko'ya 11 milyon Euro yıllık maaş ücreti ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, yıldız futbolcunun da bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon başında İtalya Serie A devi Inter'den bonservis ödenmeden transfer edilen Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda toplamda 37 maça çıktı.

Tecrübeli golcü, bu 37 karşılaşmada 22 gol atarken 9 da asist yaptı. 38 yaşındaki santrforun sarı-lacivertli kulüp ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.