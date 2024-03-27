Elon Musk duyurdu: Sohbet botu Grok kapsama alanını genişletiyor

27 Mart 2024 13:06 - Güncelleme : 27 Mart 2024 13:07

Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI şirketi, ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka sohbet robotlarına alternatif olarak geliştirdiği Grok'u güncelliyor. Geçtiğimiz aralık ayında hayatımıza giren Grok'u şimdiye kadar yalnızca X Premium+ aboneliğini satın almış olanlar kullanabiliyorlardı.

GROK, X PREMİUM ABONELERİNE AÇILIYOR

Musk, Grok'u kullanmak isteyenleri memnun edecek bir karara imza attı. Özelliği daha fazla kullanıcının erişimine açacağını duyurdu. Bu hafta itibarıyla sohbet botunun, X Premium abonelik sistemi kapsamındaki bütün katmanlarda erişime açılacağını açıkladı.

X, kullanıcılara birbirinden farklı ayrıcalıklar sunan ve herkesin bütçesine uygun bir fiyatla tercih edebileceği üç farklı abonelik seçeneğine sahip. En düşük katman olan Temel paketi aylık 56,25 TL'ye sunulurken, Premium paketi 150 TL/ay ve Premium+ paketi ise 300 TL/ay fiyat etiketiyle bulunuyor.

Grok, "Erken Erişim" programı kapsamında şimdiye kadar X Premium+ abonelerine özel olarak tutuluyordu. Musk, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta Grok tüm premium aboneler için etkinleştirilecek (yalnızca Premium+ değil)."

GROK'A YENİ MOD GELİYOR

Elon Musk ayrıca Grok'un şu anda normal mod ve eğlence moduna sahip olduğunu, bunlara bir de "akılalmaz bir eğlence modu daha eklemeye karar verdiklerini" sözlerine ekledi.

AÇIK KAYNAK KODLU OLMUŞTU

Öte yandan Grok geçtiğimiz hafta xAI tarafından açık kaynak hale getirildi. Böylece yapay zeka sohbet botu geliştiricilerin üçüncü taraf projelerinde kullanabileceği ücretsiz bir platform oldu.

xAI, "Büyük dil modelimiz Grok-1'in temel model ağırlıklarını ve ağ mimarisini yayınlıyoruz. Grok-1, xAI tarafından sıfırdan eğitilmiş, 314 milyar parametreli bir 'Uzmanlar Karması' modelidir." sözleriyle haberi duyurdu.