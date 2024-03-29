İnternet hızları coşacak! 5.5G destekleyen ilk telefon belli oldu

29 Mart 2024 11:09 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:10

Çin, iPhone'dan sonra ABD'li üç teknoloji devini daha yasakladı

Çin, iPhone'dan sonra ABD'li üç teknoloji devini daha yasakladı

Dünyadaki pek çok ülke yeni nesil mobil telekomünikasyon hizmeti 5G'ye geçişe hazırlanırken, Çin Halk Cumhuriyeti bir adım öteye giderek 5.5G teknolojisine ilk adımı attı.

Devlet telekomünikasyon şirketi China Mobile, 5.5G (5G Advanced veya 5GA olarak da bilinir) ağının ticari lansmanını duyurdu. Yeni teknolojiyi ülke çapında kullanmaya hazır olan ilk Android akıllı telefon modeli de belli oldu.

Teknoloji devi Oppo'nun Üst Yöneticisi (CEO) Pete Lau, şirketin en son çıkardığı amiral gemisi modeli Find X7 Ultra'nın ağ durumu bölümünde "5GA" ibaresinin yer aldığı bir fotoğrafı X'teki hesabında paylaştı.

"FİND X7 SERİSİ 5.5G'Lİ İLK TELEFON OLACAK"

Oppo da Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı "5.5G dönemi başlıyor" notlu paylaşımda, Find X7 serisinin yeni mobil iletişim teknolojisini destekleyen ilk akıllı telefon ailesi olduğunu öne sürdü.

China Mobile'nin, yıl sonuna kadar Çin'deki 300'den fazla şehri 5.5G ağıyla kapsamayı planladığı bildiriliyor. Aynı zamanda şimdiden ülke çapında gösteri alanları kurarak Find X7 sahiplerinin hız artışını ilk elden deneyimlemelerine olanak tanıdılar.

5.5G'NİN BÜYÜK AVANTAJI: HIZ ARTIŞI

Teknik olarak 5G standardı kapsamına giren ancak önemli hız artışları sağladığı için "5G-Advanced (5GA)" yani "Gelişmiş 5G" olarak isimlendirilen 5.5G teknolojisi, 10 Gbps'ye kadar indirme ve 1 Gbps'ye kadar yükleme hızı desteği sağlıyor.

4G'de de benzer bir ilerleme kaydedilmişti. 4G ağları ilk olarak 2010 civarında tanıtıldı ve birkaç yıl sonra, 4G-Advanced veya 4G LTE adı verilen, iyileştirilmiş bağlantı hızları ve daha az gecikme süresine sahip daha gelişmiş bir 4G ağ sürümü piyasaya sürüldü.

5.5G DESTEKLEYEN TELEFONLAR HANGİLERİ?

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcide bulunan Snapdragon X75 5G Modem sistemi, "5G Advanced" desteği sunuyor. Dolayısıyla bu işlemciyi kullanan cihazların "teorik olarak" 5.5G özelliğine sahip olduğu söylenebilir.

TÜRKİYE, 2026'DA 5G'Yİ HEDEFLİYOR

Öte yandan Türkiye'de 5G teknolojisine geçiş için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki yıl sonrayı işaret ederek "2026 yılında muhtemelen 5G'ye geçeceğiz." ifadesini kullandı.