Oyun sektöründe dev satın alma! GTA'nın sahibi parayı bastırdı

28 Mart 2024 16:12 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:12

İsveç merkezli oyun şirketi Embracer Group, Gearbox'u 2021'de 1,3 milyar dolara satın aldı. Üç yıldan biraz daha uzun bir süre sonra Embracer Group, Gearbox Entertainment'i 460 milyon dolara 2K Games ve Rockstar'ın ana şirketi Take-Two Entertainment'e devrediyor.

Finansal olarak kötü bir dönemden geçen Embracer Group, geçtiğimiz ay sahibi olduğu Saber Interactive'yi 247 milyon dolara satmıştı ve 2023 yılında da yaklaşık 1,400 kişiyi işten çıkarmıştı. Ayrıca Saints Row stüdyosu Volition ve Square Enix Montreal'i de kapatmıştı.

TAKE TWO, EMBRACER'İN ŞİRKETLERİ VE OYUNLARININ YENİ SAHİBİ

Yayınlanan basın bülteninde, Take-Two'nun Gearbox Software, Gearbox Montreal ve Gearbox Studio Quebec şirketlerine ve Borderlands ve Tiny Tina's Wonderlands serileriyle Risk of Rain, Brothers in Arms, Duke Nukem ve Homeworld'un haklarını elinde tutacak.

Elde tutulan varlıkların tamamı Embracer Group'un diğer bölümlerine entegre edilecek. Satışın haziran sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

YENİ OYUNLAR DA YOLDA

Gearbox, Take-Two'nun 2K bölümüne katılacak olup, CEO ve kurucu Randy Pitchford tarafından yönetilmeye devam edecek. Şu anda Gearbox'ta hem yeni bir Borderlands hem de yeni bir Homeworld oyunu geliştirilmekte ve basın bülteninde "en az bir heyecan verici yeni oyunun" yolda olduğu belirtildi.

460 milyon dolarlık satın alma bedelinin tamamı Embracer Group'a nakit yerine Take-Two hisseleri olarak ödenecek. Hatırlatmak gerekirse Embracer, Gearbox'u ilk olarak yarısı nakit, yarısı Embracer Group hisseleri olmak üzere 363 milyon dolara satın almıştı.

Bununla birlikte Gearbox ve Take-Two'nun uzun süredir devam eden bir ilişkisi var. 2K Borderlands serisinin yayıncısı olarak hizmet veriyor. İkili aynı zamanda yakında çıkacak olan Borderlands filmi ve Gearbox'un 2016 yapımı Battleborn oyunu için de ortaklık kurdu.