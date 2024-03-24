Dolunay İstanbul'a çok yakıştı... Kartpostallık görüntüler

24 Mart 2024 10:33 - Güncelleme : 24 Mart 2024 10:35

İstanbul semaları dün gece muhteşem bir görsele sahne oldu. İstanbul'a kimliğini veren tarihi yapıların üzerinde yükselen ay seyir zevki yüksek görüntüler oluşturdu.

Özellikle Tarihi Yarımada olarak da bilinen Fatih ilçesi üzerinde kayda alınan görüntüler İstanbul manzarasını bir tabloya dönüştürdü.

Dolunay; Fatih Camii, Süleymaniye Camii ve diğer küçük camilerin yanı sıra Topkapı Sarayı Adalet Kulesi ve Anadolu Yakası'ndaki Selimiye Kışlası ile birlikte Anadolu Ajansı'nın tarafından görüntülendi.

TARİHİ YARIMADA NERESİDİR?

Tarihi Yarımada, 7. yüzyılda kurulan İstanbul'un, kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul Boğazı ve güneyde Marmara Denizi ile çevrili kısmı günümüzde “Tarihi Yarımada” olarak anılır.

İstanbul'un en eski ilçesi olan Fatih, Tarihi Yarımada'nın tamamını kapsar.

Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı, Binbirdirek Sarnıcı, Süleymaniye Camii, Aya İrini Kilisesi, .

Alman Çeşmesi bölgedeki tarihi eserlerden sadece birkaçı.