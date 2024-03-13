Herkesin merak ettiği o soruyu ünlü ilahiyatçı açıkladı! Uyuyarak tutulan oruç kabul olur mu?

13 Mart 2024 12:11 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:00

Gece kalkıp kahvaltı yapılan Ramazan ayında, uyku da bozulma olur. Bunun içinde gün içinde ara ara uyumak isteyen kişiler dini hassasiyetten kaynaklı oruçluyken uyumanın günah olup olmadığı araştırıldı. Bu konu da Prof. Dr. Ramazan Ayvallı (Hadis Ana Bilim Dalı) tgrthaber.com.tr okuyucularının yüreklerine su serpti. Ayvallı, oruç sürecinde ara sıra uyumak isteyen vatandaşlara merak edilen konuyu açık açık anlattı.

UYUYARAK TUTULAN ORUÇ KABUL OLUR MU?

Oruç sırasındaki uzun süreli uykulara uykuyu oruca tutturmak denir. Bazı vatandaşlar bu uyku haline karşı ise biraz tereddütlü davranıyor.

Oruç süresinde sürekli uyku halinin, oruç niyetine zarar vermediği ise Prof. Dr. Ramazan Ayvallı tarafından açıklandı. Ayvallı, uyuyarak tutulan orucun oruca zarar vermediğini belirtti. Açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Hiçbir mahsur yoktur efendim hatta orucunun uyuması tespihtir diye. Hadi şerifte teşvik var. Yani uyuyan bir insanın gözü haramdan kurtuluyor. Kulağı haramdan kurtuluyor. Dili haramdan kurtuluyor. İhtiyaç olunca gündüz uyanabilir. Mümkün mertebe ek ruh vakitlerde uyumamalı ama sahil zamanda diyelim ki gel sahura kadar kuranı kerim okumuş, namaz kılmış ilim öğrenmiş, uykusuz kalmış efendim oruca başlamış. Ondan sonra birazcık yatayım demiş. Hiçbir mahsuru yoktur."

ÖLE UYKUSU TAVSİYESİ

Bu durumda Hadisi Şeriflerinde olduğunu vurgulayan Ayvallı, gönül rahatlığıyla uykuyu tavsiye etti. Ancak parantez açtı. Uyku sırasında namazlarının kaçırılmaması konusunda uyaran Ayvallı, Kaylule uykusunu tavsiye etti. Öğle namazından sonra yapılan bu uyku sayesinde kişinin hem orucu daha dinç geçirmesini hem de daha sağlıklı olduğunu vurguladı.