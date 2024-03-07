Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazının faziletleri neler?

07 Mart 2024 15:17 - Güncelleme : 11 Mart 2024 15:00

İslami kaynaklarda Teravih namazının farz olmadığına dair bir çok bilgi yer alıyor. 8, 12 ve 20 rekatlar olarak kılınan teravih namazı hakkında merak edilenleri Prof. Dr. Ramazan Ayvallı (Hadis Ana Bilim Dalı) açıkladı. Buhari bilgilerde yer alan Hadise göre Peygamber Efendimiz (sav) Ramazan ayında 3-4 gün cemaatle teravih namazı kıldıktan sonra evden çıkmıyor. Sahabelerin merakı üzerine Efendimiz (sav) "Teravih namazının size farz olacağından korktuğum için, evden çıkmadım" açıklamasını buyurmuştur. Sünnet olarak geçen teravih namazı en fazla 20 rekat kılınır.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, teravi namazının evde kılınıp kılınmayacağına dair merak edilenleri şu ifadelerle açıkladı:

"Teravih de ikinci seneden itibaren kılınmayan başlamıştır. Peygamberimiz (sav) 3 gün teravih kıldırmıştır. Sonra ümmete farz kırılmasından korktuğu için dördüncü gün namaz kıldırmaya çıkmamıştır. Hazreti Ömer (ra) zamanında ise bu cemaatle kılınmaya devam etmişti. Peygamber Efendimiz (sav) Sünnetime ve Hulefa-i raşidin’in sünnetine sımsıkı sarılın buyruğundan dolayı, Hazreti Ömer zamanında başlanılan Teravih namazının sünnet olarak kabul edilmiştir. Sünneti kifaye olarak geçen teravih namazını cemaatle kılmanın yanı sıra evde de kılınabilir."

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İki veya dört rekâtta bir selam verilerek kılınır, fakat iki rekâtta bir selam vermek daha iyidir. Teravih namazını on rekâtta bir selam vererek iki selamla bitirmek mekruhtur. Şâfiî’de ise hiç sahih olmaz. Teravih, vitirden önce kılınır. Vitirden sonra da kılmak caizdir. Ta’dil-i erkân, Hanefî’de vacib, Şâfiî’de ise farzdır. Bunun için ta’dil-i erkâna riayet etmeli, teravihi hızlı kılmamalı. Erkekler camiye gidemiyorsa evde eşi çocuklarıyla cemaat yaparak namazlarını kılabilir.