Ramazan çocuklara nasıl anlatılmalı? Çocukların tuttuğu tekne orucu nedir?

07 Mart 2024 17:02 - Güncelleme : 12 Mart 2024 14:40

Alimlerin çocukları Ramazan ayına bağlamak için önerdikleri parça oruca tekne orucu denir. Aslında tekniyeden gelir. Yani yarım oruç olarak geçer. Parçalı tutulan bu oruç sayesinde çocuklar Ramazan ayını daha heyecanlı yaşar. Bu konu hakkında ise Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Ramazan ayının çocuklara nasıl anlatılması gerektiğini detaylandırdı.

RAMAZAN AYI ÇOCUKLARA NASIL ANLATILMALI?

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, çocuklardaki dini bilincin yükselmesi için ailelere bilgi verdi. Peygamber Efendimiz (sav) üzerinden örnek vererek işte şunları söyledi:

"Peygamber Efendimiz (sav) çocuklara daha küçük yaşlarda dinde örnek olmamız gerektiğini buyurmuştur. Özellikle çocukluktaki eğitim ve öğretimi taş üzerine yazı yazmaya benzetmiştir. Çocuklara hediyeler alarak ev ortamını daha eğlenceli hale getirerek iz bırakmak lazım. Yavaş yavaş dini her şey alıştırılmalı. Tekne orucu kolaylığı var. Öğleye kadar tutulan bu oruçlar çocuklarda bilinç altına yerleşir."

TEKNE ORUCU NASIL TUTULUR?

Halk arasında tekne orucu olarak geçen yarım oruç çocuklar için önerilir. Anadolu alimlerinin çocuklara Ramazanı ve orucu sevdirmek için yaptıkları köklü bir gelenektir. İslamiyet dininde geçmez. Kız çocukları genellikle erişkin dönemlerinde erkek çocukları ise 12 yaşından sonra orucu tutmaları tavsiye edilir. Tekne orucu öğle ezanının okunmasıyla biter.