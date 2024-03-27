GTA 6 neden 2026'ya ertelenebilir?

27 Mart 2024 20:00 - Güncelleme : 27 Mart 2024 20:02

Geçtiğimiz haftalarda, Rockstar Games çalışanlarını ofise geri çağırma kararıyla tartışmalara neden oldu. Ofis zorunluluğuna tepki gösteren çalışanlar, bu durumun geliştirme sürecini etkileyebileceğini dile getirdi. Peki, bu kararın GTA 6'nın ertelenmesiyle bir ilgisi var mı?

GTA 6'NIN GELİŞTİRME SÜRECİ GERİDE Mİ KALIYOR?

Kotaku'nun haberine göre, GTA 6'nın geliştirme süreci "geride kalmaya" başladı. Bu durum, Rockstar yönetimini tedirgin ederken, oyunun 2026 yılına ertelenme ihtimalini gündeme getirdi. Peki, bu haber ne anlama geliyor ve oyunun geliştirme sürecinde neler yaşanıyor?

Nisan ayında ofise geri dönme zorunluluğu pek çok çalışanı memnun etmedi. Bu durum, çalışanların işten çıkarılmalarına kadar giden tepkilere yol açtı. Ayrıca, bu değişikliklerin GTA 6'nın geliştirme sürecini nasıl etkilediği de merak konusu.

ROCKSTAR ÇALIŞANININ AÇIKLAMASI

Bir Rockstar çalışanı, bu süreçten duyduğu endişeyi dile getirirken, şirketin zehirli kültürü ortadan kaldırmak için adımlar atmaya devam etmek istediğini vurguladı. Bu açıklamanın ardından, GTA 6'nın geliştirme sürecindeki belirsizliklerin ne yönde ilerleyeceği ise merakla bekleniyor.