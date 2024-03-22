22 Mart 2024 03:03 - Güncelleme : 22 Mart 2024 03:15

Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutanlar, Ramazan'ın son gününü ve bayramın başlangıcını merak ediyor. Peki, orucun bitmesine ne kadar kaldı? Ramazan ne zaman bitecek? İşte, orucun bitmesine kaç gün kaldığı ve Ramazan'ın ne zaman sona ereceği...

ORUCUN BİTMESİNE NE KADAR SÜRE KALDI?

Ramazan ayının başlangıcından itibaren geçen günlerle birlikte orucun sona erişine kaç gün kaldığı hesaplanıyor. Bu yıl, Ramazan ayının bitiş tarihi belli oldu ve bayramın ne zaman başlayacağı belli oldu. Ramazan ayı 9 Nisan'da sona erecek, 22 Mart itibari ile orucun bitmesine 18 gün kaldı.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun hesaplamalarına göre, 2024 yılında Ramazan ayı 9 Nisan'da sona erecek. Yani son iftar 9 Nisan günü yapılacak ve 10 Nisan'da Ramazan Bayramı başlayacak. Dolayısıyla, Ramazan ayının bitişine sadece belirlenen gün sayısı kadar kaldı. Bu yıl Ramazan süresi 30 gün olacak.