AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen'in hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 10:02 - Güncelleme : 28 Mart 2024 10:09

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz ve AK Parti'den aday olan Uğur Sina Şen ise gündemde yer alırken kimdir sorusu araştırılmaya başlandı. Vatandaşların en sık arattıkları arasında ise kimdir ve kaç yaşında sorusu yer aldı. İşte hayatı ve biyografisi...

UĞUR SİNA ŞEN KİMDİR?

1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokul eğitimlerini Bostancı'da tamamladıktan sonra lise eğitimini Fenerbahçe Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünü bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Jeofiziği Yüksek Lisans diplomasını almıştır. 1995 senesinde 245. Dönem Komando Asteğmen olarak Şırnak İkizce komando Taburunda askerlik görevini tamamladı.

2005 senesinde itibaren Bostancı- Adalar arasında yolcu taşımacılığı faaliyetleri göstermektedir. Siyasi kariyerine 2009 senesinde Adalar AK Parti üyesi olarak başlamıştır. 2011 senesinde İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. 2012 senesinde yapılan kongrede Yürütme Kurulu Üyesi olarak yer aldı. İlçe Sekretarya Birim Başkanı ve 2013 yılında Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı görevlerini de yapmıştır.

2015 senesinde 5.İstanbul İl Kongresinde Yedek Yönetim Kurulu Üyesi görevini yapmıştır. Kadıköy, Üsküdar, Pendik ve Adalar’dan sorumlu olarak devam etmiştir. 16 Nisan 2018 AK Parti Adalar 6. Olağan Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2019 Ocak itibarıyla İlçe Başkanı olarak atandı. 20 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen 7. Olağan kongresi ile İlçe Başkanı seçildi.

EVLİ Mİ?

Uğur Sina Şen evli ve 2 çocuk sahibidir.