AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir'in hayatına dair bilgiler

28 Mart 2024 11:08 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:14

Ak Parti'nin Bağcılar adayının hayatı ve biyografisi merak edilirken nereli olduğu da araştırıldı. Adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında olan Abdullah Özdemir kimdir? İşte tüm merak edilenler...

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

1983 senesinde Kastamonu'da dünyaya gelmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde mezun olan Özdemir, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ise “Deprem ve Yapılar” alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Siyasi hayatına Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başladıktan sonra 2007- 2013 yılları aralığında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yapmıştır. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda yer aldıktan sonra Kasım 2013 yılında Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı’ndan ayrılmıştır.

2014 senesinde AK Parti’den Bağcılar Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür alanında görev alan isim 2019 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olmuştur. Evlidir ve 2 çocuk sahibidir.