AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner'in hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 14:17 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:22

Son zamanlarda adına sıklıkla rastladığımız Mesut Üner'in kim olduğu merak konusu olurken nerede eğitim gördüğü ve hangi görevlerde bulunduğu da araştırıldı. Vatandaşların gündeminde yer alan Üner hakkında bilgiler...

MESUT ÜNER KİMDİR?

1975 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimlerini Çatalca'da tamamlamasının ardından lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamlamıştır. 1998 senesinden itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmıştır. 1998-2009 yıllarında Tepecik Belediyesinde görev alan Üner, 2009-2011 aralığında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yapmıştır.

2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi olmuştur. 2018 yılında AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi.

EVLİ Mİ?

Üner, evlidir ve 2 kız çocuğuna sahiptir.