AK Parti İzmir Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin'in hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 23:01 - Güncelleme : 28 Mart 2024 23:03

AK Parti İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin'in hayatı hakkında olan araştırmalar yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte arttı. İnsanlar nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte hayatına dair bilgiler...

ADNAN ÖZTEKİN KİMDİR?

Adnan Öztekin, Buca'da doğmuş ve burada eğitim almıştır. Üniversite eğitimini 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. İş dünyasına giriş yapan Öztekin, kendi şirketi olan Adnan Öztekin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Şirketi'ni kurmuştur.

SİYASİ KARİYER VE AİLE HAYATI

Geçmişte iki dönem Buca Belediye Meclisi üyeliği yapmış olan Adnan Öztekin, AK Parti'nin Buca Belediye Başkan adayı olarak seçmenlerin karşısına çıkmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.