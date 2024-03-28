AK Parti İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya'nın hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 23:19 - Güncelleme : 28 Mart 2024 23:21

AK Parti İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya'nın kariyeri ve yaşamı hakkında olan araştırmalar yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte arttı. İnsanlar nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte hayatına dair bilgiler...

MURAT GÖKÇEKAYA KİMDİR?

Uzun yıllardır İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Murat Gökçekaya, 1994 yılından beri kuyumculuk sektöründe faaliyet göstermektedir. Çiğli ilçesinin yerel esnafından biri olarak tanınan Gökçekaya, iş yaşamında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir.

SİYASİ HEDEF

Yerel toplumla aktif olarak iletişim halinde olan Murat Gökçekaya, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Çiğli Belediye Başkan aday adayı olmuştur. Gökçekaya, Çiğli'nin geleceği için siyasi arenada aktif rol almayı hedeflemektedir.

Murat Gökçekaya'nın yaşamı ve kariyeri, Çiğli halkı ve seçmenler tarafından yakından takip edilmektedir.