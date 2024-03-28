AK Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan'ın hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 23:35 - Güncelleme : 28 Mart 2024 23:38

Gaziemir'in geleceğine yön verecek isimlerden biri olarak gösterilen AK Parti adayı Deniz Doğan'ın yaşam öyküsü ve siyasi kariyeri hakkında olan merak yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte arttı. İnsanlar nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte hayatına dair bilgiler...

DENİZ DOĞAN KİMDİR?

1977 yılında Gaziemir'de dünyaya gelen Deniz Doğan, eğitim hayatına İzmir Atatürk Lisesi'nde başladı ve mezun oldu. İnşaat mühendisi olarak profesyonel hayata adım atan Doğan, Gaziemir'in sosyal ve ekonomik kalkınması için mücadele etmektedir.

DENİZ DOĞAN'IN SİYASİ KARİYERİ

Deniz Doğan, AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarılı isimlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Parti içinde Yerel Yönetimler İl Başkan Yardımcısı olarak aktif rol almış ve Gaziemir'in geleceği için kararlı adımlar atmıştır.

DENİZ DOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Deniz Doğan, 1977 doğumlu olup, 47 yaşındadır.