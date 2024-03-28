AK Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu'nun hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 23:42 - Güncelleme : 28 Mart 2024 23:45

Güzelbahçe'nin geleceğine yön verecek olan AK Parti adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu'nun siyasi kariyeri ve yaşam öyküsü hakkında olan araştırmalar yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte arttı. İnsanlar nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte hayatına dair bilgiler...

GÜMÜŞ SAİME BUCAKLİOĞLU KİMDİR?

Gümüş Saime Bucaklıoğlu, Güzelbahçe'nin önemli isimlerinden biri olarak tanınmaktadır. Uzun yıllar AK Parti içinde aktif olarak görev alan Bucaklıoğlu, Güzelbahçe ilçesinde tanınmaktadır.

GÜMÜŞ SAİME BUCAKLİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, şu anda 47 yaşındadır.