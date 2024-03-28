AK Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan hakkında bilgiler

28 Mart 2024 16:21 - Güncelleme : 28 Mart 2024 16:27

AK Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olan Veli Arslan hakkında araştırılanlar arasında kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu soruları yer alıyor. İşte hayatı ve biyografisi...

VELİ ARSLAN KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslan Tokatlı olan Arslan, Kharkiv National University – International Finance Bölümü’nden mezun olmuştur. Aslan Şirketler Grubu’nun yönetim kurulu başkanlığını görevini devam ettirmektedir. 2019- 2023 aralığında Ataşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyeliği görevini yerine getirmiştir. AK Parti 28. Dönem İstanbul 1. Bölge İstanbul milletvekilliği yaptı.

Askon Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığı, İstanbul Tokatlılar Federasyonu Üyeliği, Ataşehir Tokatlılar Derneği Genel Başkanlığı ve Tokat Erbaa Keçeci Baba Cemevi Üyeliği gibi görevlerde de bulunmuştur.