AK Parti Karaburun Belediye Başkan adayı Eyüp Kaykaç hakkında bilgiler
31 Mart yerel seçimine kısa süre kala vatandaşlar Eyüp Kaykaç'ın hayatını araştırmaya başladı. AK Parti'nin Karaburun Belediye Başkan adayı olan Kaykaç ile ilgili kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına cevap arıyor.
AK Parti'nin Karaburun Belediye Başkan adayı olan Eyüp Kaykaç ile ilgili merak edilenler arasında kimdir sorusu yer aldı. Son zamanlarda adını sıklıkla rastladığımız Eyüp Kaykaç'ın hayatı ve biyografisi...
EYÜP KAYKAÇ KİMDİR?
1987 senesinde Malatya'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Balıkesir'de, ortaokul eğitimini İstanbul'da tamamladı. 2005-2007 senelerinde Kocaeli Üniversitesi Yerel Yönetimler Ön Lisans, 2007-2010 senelerinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.
2011 senesinde Kaymakam Adaylığı sınavına katıldı ve Mülki İdare Amirliği mesleğini yapmaya başladı. 2015 - 2016 aralığında Çorum-Uğurludağ Kaymakamı olarak görev almıştır. Virginia Commonwealth University'de dil eğitimi aldıktan sonra Newyork Başkonsolosluğu’nda Büyükelçilik stajını tamamlamıştır. Rize Kalkandere Kaymakamlığı, Artvin Yusufeli Kaymakamlığı, Erzincan Refahiye Kaymakamlığı görevlerini yerine getirmiştir. 11 Ağustos 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Karaburun Kaymakamlığı görevine başladı. 1 Aralık 2023 tarihinde istifa etti ve Karaburun Belediye Başkan adayı oldu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.