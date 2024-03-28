AK Parti Karaburun Belediye Başkan adayı Eyüp Kaykaç hakkında bilgiler

2011 senesinde Kaymakam Adaylığı sınavına katıldı ve Mülki İdare Amirliği mesleğini yapmaya başladı. 2015 - 2016 aralığında Çorum-Uğurludağ Kaymakamı olarak görev almıştır. Virginia Commonwealth University'de dil eğitimi aldıktan sonra Newyork Başkonsolosluğu’nda Büyükelçilik stajını tamamlamıştır. Rize Kalkandere Kaymakamlığı, Artvin Yusufeli Kaymakamlığı, Erzincan Refahiye Kaymakamlığı görevlerini yerine getirmiştir. 11 Ağustos 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Karaburun Kaymakamlığı görevine başladı. 1 Aralık 2023 tarihinde istifa etti ve Karaburun Belediye Başkan adayı oldu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.